Habló el “Chorri” Palacios: "Cristal fue perjudicado con ese penal”

Todos fuimos testigos del polémico y discutido penal transformado en gol a los 92 minutos por Fernando Zampedri en la victoria por 2-1 a la Universidad Católica ante un Sporting Cristal que lo dejó todo en el gramado del estadio de San Carlos de Apoquindo en Chile.

La jugada polémica se produjo en el minuto 91 cuando a la salida de un córner el árbitro uruguayo Leodán González, vió una mano de un defensor peruano tras un cabezazo en el área del argentino Nehuén Paz.

Una mano. que para mucho no existió, y tras el penal que lo dio la victoria a la Universidad Católica, se pronunció un histórico del club rímense.

El popular Roberto Palacios, en diálogo con el medio Radio Ovación, lamentó lo sucedido con Sporting Cristal en el duelo frente al club chileno y para el popular 'Chorri' el cuadro rimense fue perjudicado por el penal.

"En Libertadores debería jugarse con el VAR en la fase de grupos, no entiendo por qué no deciden hacerlo. Al final Cristal fue perjudicado, hizo un buen partido, de manera inteligente, tuvo opciones, pero no las concretó, tampoco era para traer un resultado negativo, al menos pudo rescatar un empate, pero todo se vino abajo", señaló Palacios.

"No había tiempo como para que se pueda hacer algo, es una pena, pero ojalá que a ese árbitro no lo vuelvan a poner en Conmebol", agregó el 'Chorri'.

"Cristal con el empate era un buen punto, pero ya vimos lo que pasó después. No podemos hacer nada para retroceder, ahora toca que el equipo no se sienta mal y que siga pensando en mejorar por el bien de Cristal, del fútbol peruano que eso será importante" sentenció Palacios.