Cristiano Ronaldo rompe celular y agrede a un menor

En el Reino Unido, una madre de familia denuncia que el jugador de fÚtbol Cristiano Ronaldo "agredió" y "magulló" a su hijo de 14 años al quitarle el teléfono móvil de la mano al acabar el partido entre el Everton y el Manchester United.

Según la mujer, señalo que el teléfono pertenecía a su hijo Jake y Ronaldo se lo quitó bruscamente lastimándole la mano, tirando el artefacto al suelo.

"A tiempo completo, los jugadores de Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba allí grabándolos a todos" indicó la progenitora.

"Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, terrible y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando. Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de eso", señaló la indignada mujer.

Ahora este incidente está siendo investigando por las autoridades, Lo mismo que el Manchester United.

CR7 SE DISCULPA

"Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como los que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el fútbol. Me gustaría disculparme por mi incidente y, si es posible, me gustaría invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad", escribió Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram tras conocerse el penoso incidente.