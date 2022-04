Aldair Rodríguez: ‘Sicario’ Rojas respondió a las disculpas del jugador blanquiazul

La victoria de anoche de River Plate ante Alianza Lima por Copa Libertadores terminó quedando en segundo plano, luego que Robert "sicario" Rojas saliera del campo lesionado por una terrible fractura de tibia y peroné, producto de una patada del atacante blanquiazul, Aldair Rodríguez.

Luego de este lamentable incidente, el ex jugador de Melgar y Binacional se dirigió a donde estaba su compañero de profesión, para pedirle las disculpas del caso, asegurando que nunca fue con la intensión de lesionarlo.

"Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita. No tuve mala intención de ir. Fue una disputa de balón, de los dos, y lastimosamente creo que se le engancha el pie y, a la hora de forzar el balón, se fractura. He venido a pedirle disculpas personalmente", dijo, en declaraciones para ESPN.

Casi un día después del partido, el jugador paraguayo de River Plate se animó a relatar la respuesta que le dio al atacante de Alianza Lima, tras escuchar sus disculpas. "Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada", dijo en declaraciones a un medio deportivo.

Agradeció el apoyo

Asimismo, aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo que recibió después del partido. "Es la primera vez que me lesiono así de mal. Hay que estar fuerte, no queda otra. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos", indicó.