Gareca criticó al Perú por su falta de interés por el deporte: "No les interesa, no les importa"

Sin pelos en la lengua. El entrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, brindó este miércoles una conferencia de prensa en la cuál dio a conocer el balance de la "blanquirroja" en estas eliminatorias sudamericanas y algunos detalles sobre lo que será el repechaje.

No obstante, el estratega hizo un paréntesis para hablar sobre lo vivido el día de ayer en el marco de las protestas contra la inmovilización social obligatoria. Si bien el "Tigre" confesó que no pretende hablar de política, mostró su fastidio con respecto a las repercusiones que dicha medida tuvo en el partido de anoche de Sporting Cristal.

"No me interesa hablar de la política, me interesa hablar del deporte. Me pasé toda la mañana viendo informativos, diferentes canales, todo lo que tenía que ver con la actualidad social que era muy preocupante, pero había un compromiso internacional también, que debía asumir Sporting Cristal, ni más ni menos que la Copa Libertadores", expresó.

Asimismo, el ex entrenador de Universitario de Deportes y Vélez Sarsfield reveló su incomodidad, ante la incertidumbre de saber si el partido entre celestes y el "mengao" se iba a disputar o no.

"Esperé algún flash, solamente un flash de que me dieran alguna información deportiva si se jugaba el partido o no. No recibí información alguna, el deporte acá no tiene absolutamente nada que ver, no les interesa directamente, no les importa. Eso para mí es una preocupación como técnico de la selección nacional porque se jugaba un partido internacional", sostuvo.