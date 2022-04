Gareca responde sobre propuestas para dirigir selecciones de Chile y Colombia

El ‘Tigre’ Gareca ya hizo historia. Tras enrumbar a la selección peruana a un mundial y llevarlo a puertas de otra contienda mundialista, además de llevar a la Bicolor a una Copa América, ha logrado que lagunas selecciones lo vean como una posibilidad. Así, las federaciones de fútbol de Chile y Colombia habrían mostrado su interés en contar con el DT argentino.

Al respecto, el ‘Tigre’ señaló que, aunque se siente honrado, no es el momento de opinar sobre ese tema, además que no hay nada oficial que se le haya informado.

“Es un honor, por supuesto. De ser verdad, porque no hay una certeza, uno empieza a considerar cuando hay contacto oficial, si no es solo rumor. Por contacto oficial no he tenido nada con nadie, no me permitiría tener un contacto oficial en estos momentos”, explicó el técnico.

Durante la conferencia de prensa que realizó el director técnico de la selección peruana, señaló que en este momento pensar en ello lo desenfocaría, pues ahora solo tiene en mente el repechaje para clasificar a Qatar 2022. “Pensar en arreglar con otro país me desenfocaría. Estamos totalmente enfocados en el repechaje, este gran compromiso que tenemos en este momento”, explicó a la prensa.