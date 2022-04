Gareca en conferencia: DT da balance de la Selección previo al repechaje

ACTUALIZACIÓN

Viaje a Europa: La mayor parte del tiempo la vamos a hacer en Europa. Llegaremos a Doha cuando Néstor [Bonilla] nos diga. Son seis horas de vuelo. El amistoso, lo más probable, lo vamos a hacer en Europa, no en Doha o en Qatar, sino en España o en algún país de Europa que no nos haga movilizarnos demasiado, si no el vuelo sería muy rápido. Sería entre el 5 y 7 de junio, en la misma época que ellos estén jugando el acceso a repechaje para jugar con nosotros.

Christian Cueva: Lo que vemos y analizamos de un jugador, en la parte física, de la actitud, de lo que aporta técnicamente, que es algo que asumimos como preparadores físicos, en todo eso siempre Cueva ha destacado. Es un jugador que se ha ganado esta consideración mundial. A veces hay tanta información y tanto se pondera al futbolista europeo, que no se ve lo que tenemos aquí. Nosotros consideramos que tenemos jugadores de los mejores del mundo.

Balance de Eliminatoria: a nosotros nos deja muy satisfecho. Por supuesto que nos queda la sensación de ir directamente. Finalmente nos queda la sensación de agradecimiento a los muchachos. Han vivido momentos muy difíciles estos años. La selección se fue reinventando, solucionando las situaciones que se le presentaban, tuvimos un fixture muy complicado, pero se fue corrigiendo, entonces terminamos con una buena eliminatoria, ganándonos el derecho legítimo de disputar este repechaje. Nadie nos ha regalado nada. Punto aparte agradecemos el apoyo de la gente, pese a los problemas, siempre estuvieron con nosotros, la verdad que tanto en el medio local como en los encuentros internacionales, agradecemos su apoyo constante.

Lapadula: Él se ha ganado el cariño con su interés, su entrega. Creemos que puede dar mucho más a la selección. El equipo va a llegar muy bien para ese partido [repechaje], nuestra concentración es esa, donde nos digan que vayamos a jugar allí iremos y nos enfocaremos

André Carrillo y Ginaluca Lapadula: sobre André, creemos que va a llegar, está en el tiempo límite para poder llegar. De todas maneras, no vamos a forzar a nadie. Lapadula, no creo que se vaya a operar en estas instancias, yo creo que será después cuando tenga un tiempo prudencial para que se pueda recuperar.

Guerrero y Farfán: A los dos los consideramos, siempre y cuando el tema del repechaje pueda tener en sus respectivos clubes o donde estén, actuaciones. Si no, es muy complicado.

Renovación: se prorroga automáticamente toda situación que nos da una chance de continuar. El contrato nuestro venció al termino del 2021, pero al continuar la pandemia se prorrogó. De continuarse el repechaje, automáticamente se prorroga. Perú es un país que me gusta, en el que se hace un trabajo que se puede seguir acentuando más, pero en el momento tengo la cabeza en el repechaje para llegar en el mundial.

Carlos Zambrano: Estamos a la espera. Hay lesión, pero no creemos que sea de magnitud importante que lo deje fuera de competencia.

NOTA ORIGINAL

Hoy a las 10 de la mañana el ‘Tigre’ Gareca brindará una conferencia de prensa donde hará un balance de la selección peruana en la última etapa de las Eliminatorias Qatar 2022 y previo al repechaje para ingresar al Mundial.

Por medio de tuit, la cuenta oficial de la Blanquirroja comunicó sobre la conferencia de prensa que será transmitida en las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol.

La Bicolor culminó las clasificatorias en la quinta casilla de la Tabla de Posiciones con 24 puntos acumulados: 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Los últimos dos encuentros fueron contra Uruguay, con un desenlace de 1 a 0 a favor de los 'charrúas', y Paraguay, con un 2 a 0 en el Estadio Nacional.