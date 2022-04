¡Alarma en la Selección peruana!: Carlos Zambrano fue retirado en camilla en el Boca vs. Cali

Alerta en la 'blanquirroja'. Carlos Zambrano no pudo continuar durante el encuentro entre Deportivo Cali vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores 2022. El defensa de la selección peruana tuvo que ser retirado en camilla. Por el momento no se sabe la gravedad de su lesión.

A los 14 minutos, una jugada de peligro generada tras la equivocación del guardameta ‘xeneize’, generó que el peruano, junto a Luis Advíncula, tenga que hacer un esfuerzo para evitar el que pudo ser el 1-0 en Palmaseca. El defensor acusó un pequeño dolor pero decidió continuar.

A los 42, Zambrano no pudo más y decidió sentarse en el césped del Estadio de Deportivo Cali y esperar la atención médica. Ingresó la camilla y tuvo que retirar al ex Schalke 04.

Como se sabe, el ‘Káiser’ fue el central titular de Ricardo Gareca en la Bicolor para disputar los últimos encuentros por las Eliminatorias Qatar 2022, fue importante para asegurar el quinto lugar de la tabla y poder disputar el repechaje continental ante Australia o Emiratos Árabes.