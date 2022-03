Sport Huancayo vs. Alianza Lima fue postergado

Esta mañana la Liga 1 Betsson anunció que el choque entre Alianza Lima vs. Sport Huancayo, que se iban a jugar este viernes fue postergado para el sábado 02 de abril.

Y es que la coyuntura política y economía también afecta al deporte, y es que el encuentro que estaba programado inicialmente para el viernes 01 de abril, a las 7 de la noche, ahora se jugará el fin de semana en el mismo horario debido al paro de transportistas de carga pesada.

Como se sabe, el plantel de Alianza Lima tiene planeado tomar un avión rumbo a Jauja sin embargo, la aerolínea LATAM dio a conocer que el aeropuerto de dicha ciudad se encuentra cerrado debido a las manifestaciones locales.

CON ESA VARIACIÓN EL ROL DE PARTIDOS QUEDA ASÍ

El viernes 1 de abril, Sporting Cristal y San Martín chocarán en el estadio Alberto Gallardo desde la 1.15 p. m. Asimismo, Ayacucho FC y UTC lo harán en el estadio Ciudad de Cumaná a las 3.30 p. m.

El sábado 2 de abril contará con los duelos de Sport Boys vs. Binacional desde las 11.00 a. m. en el Miguel Grau, Alianza Atlético vs. Deportivo Municipal a las 1.15 p. m. en Sullana y FBC Melgar vs. Carlos Stein a las 3.30 p. m. en la UNAS a lo que se suma el postergado encuentro entre Sport Huancayo vs. Alianza Lima.