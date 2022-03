Germán Leguía sobre el pase a repechaje de la Selección Peruana: "Perú tiene para clasificar"

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Germán Carlos Leguía Drago, ex futbolista peruano, se pronunció luego de la victoria de la Bicolor ante Paraguay y que le dio el pase de ir a repechaje en las Eliminatorias Qatar 2022.

El ex seleccionado, señaló que nunca antes había visto el furor del hincha peruano que acompañó a los seleccionados.

"No solo es el poder del fútbol si no es el poder de un líder que que ha juntado el fútbol con la gente, y la gente de ha sentido identificado [...] El Perú tiene para clasificar, y me han dicho que a la selección le tienen pánico", señaló.

RICARDO GARECA Y SU TRABAJO EN LA SELECCIÓN PERUANA

En otro momento, Germán Leguía, saludo el trabajo de liderazgo que viene realizando Ricardo Gareca en la Selección Peruana. "Gareca es el ejemplo de lo que se tiene que hacer para mantener al Perú unido", expreso.