Cueva tras el pase de Perú al repechaje: “Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación”

Christian Cueva fue el artífice del gran partido de la Selección Peruana ante Paraguay en el Estadio Nacional por la fecha 18 de las Eliminatorias Qatar 2022. Luego de la victoria que nos llevó al repechaje, el popular 'Aladino' se pronunció en conferencia de prensa, recordando sobre las críticas que recibió en el pasado.

“Sin duda uno es ser humano y cometemos errores como cualquiera, pero eso no tiene nada que ver con el tema futbolístico. Siempre que he jugado con la selección he dado todo por mi país. Más allá de eso, eso es un pasado, yo veo el presente y estoy feliz por lo que estoy pasando”, sostuvo.

Su nivel con la ‘Sele’: “Ponerte la camiseta de tu país es una gran motivación, pero siempre he dicho, el nivel que uno pueda mostrar, va de la mano de los compañeros. Sin ellos, nada es posible. También tenemos presente a Dios. Hace que nos fortalezcamos”.