Perú vs. Paraguay: 'bicolor' empata 0-0 en el Estadio Nacional de Lima

Perú se juega toda la chance de estar en el Mundial de Qatar 2022 esta noche en el estadio Nacional de Lima, al recibir a la ya eliminada selección paraguaya, en un partido válido por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

El encuentro es crucial, ya que la bicolor se ubica en quinto lugar (zona de repechaje) con 21 puntos, pero es seguida de cerca por Colombia (6ta con 20 puntos) y Chile (7ma con 19 puntos), por lo que necesita un triunfo para depender de sí mismo y acceder al repechaje mundialista.

El partido entre 'incaicos' y 'guaraníes' se llevará a cabo a las 6:30 p.m. y las matemáticas pueden entrar a tallar si hay empate porque, en ese caso, la blanquirroja deberá esperar a que Colombia no le gane de visita a Venezuela y Chile no haga lo propio ante Uruguay en Santiago.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES

Argentina: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 19:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 16:30 horas

México: 17:30 horas

ALINEACIONES CONFIRMADAS