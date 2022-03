Perú vs Paraguay: La albirroja ya se encuentra en Lima

Hoy día acaba de llegar el último rival de selección peruana al mando de su director técnico Guillermo Barros Schelotto. La delegación paraguaya arribó a Lima por la tarde e inmediatamente se fue a su concentración en un hotel muy conocido de San Isidro. Desde ahí partirán hacia el Estadio Nacional para el partido final contra Perú.

En la mañana, el ex Boca Juniors le exigió a sus dirigidos practicar los remates de larga distancia además de estar atentos en defensa debido a que el ataque peruano es muy peligroso. Después del entrenamiento, la delegación guaraní embaló sus cosas y se fueron rápidamente al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. De allí partieron en un vuelo rumbo a la capital peruana.

A la seis de la tarde, hora exacta, la selección de Paraguay llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Una vez que salieron del recinto, todos los miembros del combinado albirrojo se subieron al bus hasta el hotel de su concentración. El martes, 6:30 p.m., será el pitazo inicial de la jornada final de las Clasificatorias.

Barros Schellotto aún no tiene el once

Los jugadores que no estarán presentes para este partido en Lima son Miguel Almirón, Gustavo Gómez, Matías Villasanti, Blas Riveros y Robert Morales debido a acumulación de amarillas. Con estas ausencias el popular ‘mellizo’ aún no tiene definido el once titular que para en la cancha del Estadio Nacional.

“Tenemos algunos cambios obligados por expulsión y por suspensión. Tenemos hasta mañana para definir el once, más allá de la práctica de hoy y de ayer, que tuvo que ver con ello. Lo vamos a ir definiendo a medida que se acerque el partido”, dijo el técnico, quien confirmó que Robert Rojas se recuperó de su lesión y añadió que Jesús Medina y Óscar Romero pueden tener posibilidades de jugar este encuentro.

¿Cuándo es el partido?

El partido Perú vs. Paraguay se jugará el día de mañana, martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima, desde las 6:30 p. m. (hora peruana). Donde los incaicos están en la obligación de ganar para poder jugar el repechaje en junio.