Creador del VAR: "Esa pelota entró en el Perú vs. Uruguay”

La polémica aún está a flor de piel, y es que el partido de Perú vs. Uruguay con el “gol” no validado a Miguel Trauco aún seguirá dando mucho que hablar.

Sobre el tema, una voz autorizada fue consultada por el medio nacional Radio Ovación, y el español Antonio Ibáñez de Alba, inventor del sistema del VAR, señaló enfáticamente “que la pelota entró por completo al arco uruguayo y que video mostrado por Conmebol fue manipulado”.

"Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo", Manifestó para el medio radial.

"Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido" agregó el inventor del VAR.

"Si hubiera habido chip en la línea del arco y en la pelota, no habría problemas en estos momentos, pero ni a la FIFA, ni a la UEFA les interesa corregir estos detalles porque solo quieren confundir más y más. Esa pelota entró, verifiquen esa línea superior que está manipulada" sentenció el experto.

Cabe señalar que con esta polémica de por medio el pueblo uruguayo celebra la clasificación al Mundial de Qatar 2022, un 1 a 0 a Perú en el Centenario que dará mucho que hablar por buen tiempo.