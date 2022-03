Ricardo Gareca: “Hay que reponerse y pensar en el repechaje”

Perú fue derrotado por 1 a 0 este jueves por la selección de Uruguay en el estadio Centenario por a fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Después de esta triste y escandalosa derrota, entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, hablo en la conferencia de prensa y espera que sus dirigidos se repongan de este mal resultado ya que el próximo martes se jugará una final en la última fecha, cuando reciban a su similar de Paraguay en el Estadio Nacional de Lima.

"Nos costó retomar para darle vuelta al resultado. Siempre tuvimos la intención de ganar el partido. Ellos tuvieron los méritos como para estar en el Mundial. Toca mentalizarnos para lo que se viene ante Paraguay", mencionó el estratega de Perú.

También fue consultado por el rendimiento en la cancha de sus jugadores, "me voy conforme con la actitud, no con el resultado. Tuvimos nuestras situaciones para adelantarnos, pero no lo pudimos hacer. Tranquilo de que se dio todo. Hay que recuperar. Me interesa ver cómo están mis muchachos".

El objetivo es el repechaje

Igualmente, Ricardo Gareca, mencionó que aún queda un partido muy importante que se jugará el próximo martes 29, "hay que reponerse. Siempre está la chance de lograr la oportunidad del repechaje. Hay que dejar atrás este partido, hemos dado muestra de ser una selección que reacciona".

Con esto partidos ya jugados, la selección peruana todavía se mantiene en el quinto lugar con 21 puntos, pero ya no tiene chances de llegar a Qatar directamente. El próximo partido de la blanquirroja será contra Paraguay y se jugará el 29 de marzo a las 6:30 (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.

Los que ya están clasificados por parte de la Conmebol son Brasil y Argentina, que ya lo habían hecho con anticipación y los que recién han conseguido su boleto son, Ecuador, que a pesar de la derrota que sufrió contra la selección guaraní, pudo lograr su objetivo; y Uruguay que venció a Perú.

De ganar el partido del martes contra la albirroja, la selección peruana tendrá que jugar el repechaje para llegar al mundial. Será a partido único en el mes de junio y los más probable es que se juegue en Qatar y contra un equipo asiático que todo indica que será Australia.