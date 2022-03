Germán Leguía, ex seleccionado peruano, señaló que si bien era un gol a favor de Perú, tras el reclamo las resultados no cambiarían, solo se podría suspender al árbitro.

En entrevista con 2022 en 24 Horas, Germán Leguía, ex seleccionado peruano, señaló que si se podría reclamar el pólemico final del Perú vs. Uruguay donde el arbitro no cobró un gol legítimo de la Selección Peruana.

“Se puede reclamar, el arbitro será suspendido, sin embargo el partido queda ”, aseguró.

