Messi no fue convocado por el PSG para enfrentar al Mónaco

Lionel Messi no entrenó con el PSG por problemas de salud y no jugaría ante el Mónaco por la Ligue 1 y es que el delantero argentino no formó parte de los entrenamientos del París Saint-Germain.

Se sabe que el “30” del club parisino lleva dos días sin entrenarse con normalidad debido al proceso gripal, que finalmente lo hará perderse este cotejo.

El motivo por el que el siete veces Balón de Oro no estuvo fue porque se encontraba “enfermo”, indican medios franceses y la confirmación se dio hoy en la conferencia de prensa del DT Mauricio Pochettino.

Como se sabe, tras la eliminación ante el Real Madrid en el Bernabéu, los parisinos solo pueden optar a ganar la Ligue 1. Además, Messi solo lleva solo siete goles con un rendimiento muy por debajo de lo que estaba acostumbrado en el Barcelona.

También se confirmó que otro que no llega a este partido es el defensa español, Sergio Ramos quien sigue con su etapa de rehabilitación.