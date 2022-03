André Carrillo llegó a Lima para sumarse a la “Bicolor”

El delantero nacional, André Carrillo llegó a Lima de cara la última fecha doble de Clasificatorias rumbo al mundial de Qatar 2022. Y es que el momento se acerca, y a una semana del Perú vs. Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias, ya todo va quedando listo para el trascendental encuentro.

Todos sabemos que será un partido de pronóstico reservado y que podría llevar a uno de los equipos a alcanzar el boleto soñado al tornero de la FIFA.

"Vamos a llegar a darlo todo por la Selección por luchar para ir directo al Mundial. Me encuentro bastante bien, ahora reencontrarme con el grupo para ver qué pasa", afirmó Carrillo a la salida del aeropuerto.

"Me siento bastante bien, es una posición buena, lo vengo haciendo bien, no me lo esperaba, pero estoy bastante contento" manifestó sobre la nueva posición en la que viene jugando en Al Hilal.

El esperado Perú vs. Uruguay se jugará el jueves 24 de marzo a las 6:30 p. m. (hora peruana), y muchos preparan maletas para estar presentes en Montevideo, buscando los tres puntos para lograr el sueño mundialista.