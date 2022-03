José Bellina sobre Jefferson Farfán: "No hay una fecha específica de retorno"

Las constantes lesiones de Jefferson Farfán han impedido que pueda debutar en la presente temporada de la Liga 1. La "foquita" no juega un partido oficial con Alianza Lima desde noviembre del año pasado, cuando disputó la final contra Sporting Cristal. Dicha situación, además del mal momento que viven los blanquiazules (3 derrotas consecutivas) hacen que el hincha se pregunte cuándo podrá Farfán retornar a las canchas.

Ante esto, el gerente deportivo de Alianza Lima, José Bellina, se pronunció sobre el proceso de recuperación del ex atacante del Shalke 04, y su respuesta no fue la más alentadora para la hinchada. Bellina recalcó que hasta el momento, no se sabe con exactitud cuando será que Farfán pueda retornar a las canchas.

“Jefferson Farfán está en evaluación constante. Hoy por hoy, no hay una fecha específica de retorno. Estamos esperando que pueda volver al máximo nivel. No hay ninguna incomodidad, sabíamos que tenía algunas situaciones y queremos que él esté bien”, dijo en declaraciones para RPP.

Tema salarial