¿Lionel Messi volvería al Barcelona?

Su salida, entre lágrimas, sorprendió a todos y la herida no cierra parta los hinchas del Barcelona FC, ya que Lionel Messi, es más que un histórico en el club catalán.

Y ahora Barcelona quiere de vuelta al 10 argentino y su presidente Joan Laporta ya tiene una estrategia para luchar por el regreso de su goleador histórico.

El club busca que Messi, estaría en las celebraciones por los honores en el marco del aniversario 125 del Barcelona, en noviembre de 2024.

"Messi tendrá su despedida cuando él quiera. Y sería fantástico hacerlo en el 125º aniversario. Él no se fue contento porque no entendió por qué no podía seguir. Le gustaría no haberse ido", señaló Joan Laporta ante los medios.

Cabe señalar que Messi, de 34 años, tiene contrato fijo con el PSG hasta junio del 2023, por ello el Barcelona no descarta tener de vuelta a su capitán, aunque esperarían aún hasta el 2024.