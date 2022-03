Reynoso tras violencia en Querétaro-Atlas: “Regresamos a la época de la barbarie”

Tras la violencia en el encuentro entre Querétaro-Atlas en la liga MX, Juan Máximo Reynoso, el director técnico de Cruz Azul aseguró que “regresamos a la época de la barbarie” la cual ha dejado al momento 22 heridos, dos de ellos de gravedad, según las autoridades mexicanas.

Al término del encuentro entre Cruz Azul y Puebla, el estratega peruano lamentó los hechos de ayer que provocaron que familias enteras invadieran la cancha de los Gallos para evitar alguna agresión.

“Creo que hoy regresamos a la época de barbarie, pero no sólo la gente que se dejó llevar por el odio, el rencor, por alguna afición mal entendida, no sólo por esa parte, sino que hoy tenemos la poca conciencia social de filmar algo y ponerlo en redes. Son vida de seres humanos, es gente que fue al estadio a disfrutar de un partido”, mencionó en conferencia donde incluso cuestionó que se compartan imágenes de las víctimas en redes sociales.

El campeón con Cruz Azul como jugador y como director técnico, lamentó que en medio de la guerra en Ucrania no haya una conciencia reflexiva sobre la violencia, sino que se busque agredir a otra persona.

“Estamos aportas de una guerra mundial que a veces nos hace desaparecer a todos y no, estamos pensando en hacerle daño al prójimo y no en sumar para ser una cultura civilizada (…) Ojalá esta situación nos marque a todos, porque todos en un tuit, en un comentario, vamos generando violencia y no nos damos cuenta”, señaló el DT.

Cabe indicar que Reynoso se solidarizó con las familias de las víctimas de los altercados y brindó sus condolencias ante los rumores de casi 20 fallecidos en la tragedia.