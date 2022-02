Peruana Ornella Oettl terminó en el puesto 46 en los JJOO de Invierno Beijing 2022

En la competencia de Slalom Gigante, categoría damas, en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, la deportista peruana Ornella Oettl Reyes hizo un tiempo de 2:24.05 y terminó ubicada en el puesto 46 de la clasificación general.

Nuestra representante en la categoría de esquí alpino en la primera manga de la competencia de Slalom Gigante logró un tiempo de 1:12:52 durante su intervención.

"Cambiaron las condiciones y por eso no pude darlo todo, pero igual me encontré muy feliz en plena competencia. Estoy emocionada y agradezco al Comité Olímpico Peruano y a todos los peruanos por el apoyo que siempre me dan", señaló Ornella Oettl tras su participación.

Cabe indicar que Ornella fue la única representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 por tercera vez consecutiva. La esquiadora, de padre alemán y madre peruana, ondeó con emoción y orgullo la bandera peruana en la inauguración de los juegos.