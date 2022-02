Lapadula cumple 32 años: restan dos partidos que definirían su primer Mundial con Perú

Está de fiesta. El delantero de la selección peruana, Gianluca Lapadula, cumple hoy, lunes 7 de febrero, 32 años. El popular ‘Bambino’, quien es una de las grandes revelaciones de la bicolor en estas Eliminatorias, celebra su onomástico en medio del tramo final rumbo al Mundial Qatar 2022.

Desde tempranas horas, el 9 de la selección ha compartido a través de su cuenta de Instagram diversos mensajes que ha recibido de su esposa, familiares y amigos por este día especial, así como de sus compañeros del equipo de todos como Alexander Callens y Raúl Ruidiaz.

SE GANÓ UN PUESTO

El ítalo peruano tiene más de un año bajo el liderazgo del 'Tigre' Ricardo Gareca y ha sabido ganarse un puesto en el once titular por el gran despliegue y la entrega que muestra en el terreno de juego. Además, llegó en un preciso momento frente a la lesión de Paolo Guerrero.

Eso lo sabe muy bien la afición peruana que ha sido testigo de sus múltiples lesiones en el rostro y que ha sido víctima de diversos 'memes'. Pese a todo, la hinchada tiene como uno de sus favoritos a Lapadula, que está a solo dos partidos de la selección peruana, que de ganarlos, jugaría su primer Mundial con la selección.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Al inicio de este 2022, el 'enmascarado' no la pasa tan bien en su club Benevento, puesto que no suma minuto alguno en la Serie B de Italia.