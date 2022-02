Del Potro anunció su retiro del tenis profesional

El tenista argentino Juan Martín del Potro anunció, en conferencia de prensa, su retiro profesional que hará efectivo luego de competir en el ATP Argentina Open.

Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada señaló: "Pedí iniciar esta conferencia yo para dar un mensaje que vengo hace mucho tiempo sintiéndolo, imaginándomelo. Creo que es uno de los mensajes más difíciles que me toca afrontar y transmitir. Como todo el mundo sabe y espera que haga una vuelta al tenis. Posiblemente no lo sea así y tal vez sea más una despedida que una vuelta".

“Vengo haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, pero la rodilla me sigue haciendo vivir una pesadilla. Es el día de hoy que no lo logro, pero nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando y no encontré mejor torneo que el de Buenos Aires para hacerlo" manifestó el tenista argentino.

Como se sabe, Del Potro no juega desde junio de 2019 ya que las lesiones, sobre todo en la rodilla, complicaron su recuperación.