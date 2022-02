Alexander Callens: “Me hago totalmente responsable por el resultado”

El defensa de la selección nacional, Alexander Callens, lamentó que el gol ecuatoriano viniera por un error suyo. A través de su cuenta de Twitter, el zaguero se pronunció sobre lo que fue el empate a 1 contra Ecuador y asumió la responsabilidad por no conseguir los 3 puntos en el encuentro de ayer.

“Me hago totalmente responsable por el resultado. No era lo que queríamos, pero lo importante es nunca bajamos los brazos. Hay que seguir trabajando”, publicó en su cuenta de Twitter.

No obstante, el central del New York City FC resaltó que la situación de Perú sigue siendo positiva en estas instancias y que afrontarán de la mejor manera los 2 encuentros restantes. “Esto no se ha acabado. Quedan dos finales más! Siempre con la cabeza en alto! Arriba Perú!”. Indicó.

Hinchas lo respaldan

Las respuestas en su publicación no se hicieron esperar. La gran mayoría de hinchas respaldó al exjugador de Sport Boys, en el tuit se aprecian comentarios de aliento como “Ganamos todos, perdemos todos, Álex. ¡A levantarse y luchar HASTA EL FINAL!” y “Todo el país confía plenamente en este grupo de jugadores. Arriba Perú”, entre muchos otros.