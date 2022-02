Ricardo Gareca luego del empate ante Ecuador: “Lo valoro por el sacrifico de los muchachos”

Perú empató este martes 1-1 con Ecuador en el Estadio Nacional de Lima y bajó del cuarto al quinto lugar en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Tras el partido, el DT de la ‘Blanquirroja’, Ricardo Gareca, destacó que el equipo de todos depende de sí mismo para alcanzar la clasificación al Mundial.

“Lo más importante de todo que la selección peruana depende de sí misma en las dos últimas fechas, eso es muy bueno y lo valoro por el sacrifico de los muchachos, llegar dependiendo de nosotros era lo que buscábamos”, señaló el 'Tigre'. Con 21 unidades, Perú quedó en zona de repechaje.

No obstante, remarcó que la ‘Blanquirroja’ “necesita ganar” el partido de la penúltima fecha que disputará en Uruguay, y valoró el punto obtenido frente al equipo ecuatoriano. “Queríamos ganar los tres puntos, pero cuando no se puede ganar no se debe perder, y más en instancias finales”, aseguró.

UN PARTIDO “MUY DURO”

Agregó que frente a los ecuatorianos “fue un partido muy duro, muy difícil”. Además, recordó que el cotejo luego de “recibir el gol muy rápido nos puso cuesta arriba”, pero felicitó a sus jugadores “porque pudieron empatar un partido que se presentaba muy difícil”.

“En este momento a Perú le queda seguir peleando el objetivo que nos planteamos”, concluyó el técnico Ricardo Gareca.