Peruana Angélica Espinoza fue elegida la mejor Para Taekwondonista del 2021

Orgullo peruano. La Federación Mundial de Taekwondo galardonó a la peruana Angélica Espinoza, como la mejor Para taekwondonista del 2021. La noticia se conoció tras conocer el resultado de la elección realizada por el ente deportivo.

“Felicitaciones a todos los ganadores de Best of 2021, pero también felicitaciones a todos aquellos que recibieron votos y contribuyeron a un año de gran éxito para el Taekwondo. 2021 fue un año que nunca olvidaremos. Fue un año que mostró lo mejor de nuestro deporte no solo en términos de medallas y excelencia deportiva, sino también en términos del poder del Taekwondo para unir y celebrar lo mejor de la humanidad”, manifestó el presidente del World Taekwondo.

Como se recuerda, la Para atleta ganó la medalla de oro en Tokio 2020.y fue la abanderada nacional en la justa olímpica.

Cabe señalar que, tras recibir el merecido reconocimiento, Angélica Espinoza se concentrará en la preparación para defender sus medallas de oro en los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y los Juegos Paralímpicos París 2024.