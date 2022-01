FPF: Juan Carlos Oblitas se pronunció sobre fiesta de Guerrero

Como se recuerda todos recibimos el año nuevo con la noticia de la fiesta de cumpleaños del capitán de la Bicolor, Paolo Guerrero, un evento donde al parecer no se respetaron las medidas de bioseguridad ante la llegada de la tercera ola de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19.

La polémica celebración conto con decenas de invitados en las afueras de Lima en medio del rebrote de contagios de SARS CoV-2, y ante este hecho actual Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, dio sus impresiones a un medio deportivo.

"Yo particularmente no hubiera hecho la fiesta. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Gareca, pero ahí viene esa línea que no tenemos que cruzar, la línea de la irresponsabilidad. Yo me cuido y cuido a los demás", señaló en diálogo con DirecTV Sports.

"Yo no quiero entrar a tocar específicamente el tema de Paolo Guerrero. Por qué el tema de Paolo, si bien es cierto no estoy de acuerdo con ese tipo de reuniones, pero fue mucho más lindo para mucha gente opinar sobre lo de Guerrero, que opinar sobre la cantidad inmensa de fiestas que hubo por todo lado, porque es Paolo" agregó Oblitas.

Cabe indicar que Paolo Guerrero actualmente se encuentra sin equipo, por lo que está trabajando en las instalaciones de la VIDENA, donde busca recuperarse de la lesión que lo aqueja desde hace meses.