'Zorrito' Wilmer Aguirre: "El día que empiece a perder mi velocidad pensaré en retirarme"

El domingo 28 de noviembre quedará en un hermoso recuerdo de Alianza Lima tras consagrarse campeón nacional 2021 con figuras entrañables que todo fanático blanquiazul alguna vez esperó como el regreso de Jefferson Farfán, tras un fatídico año.

Entre los fichajes también figuraba el 'Zorrito' Wilmer Aguirre, un experimentado blanquiazul, quien trajo alegrías a tiendas victorianas no solo por acumular cuatro copas ganadas con el club de sus amores, sino por los golazos que marcó en la Copa Libertadores 2010 frente al reciente campeón Estudiantes de la Plata.

'Zeta 15' como también le llaman concedió una entrevista a RPP en la que le preguntaron si pensaba en el retiro como futbolista profesional y descartó esa decisión debido a que se siente como un joven.

"Al principio la idea era jugar este último año, salir campeón y retirarme. Pero en el transcurso de los meses y cómo he ido jugando, cambié de decisión. Ahora no pienso en el retiro. Quiero seguir jugando, me siento como si fuera un joven", declaró.

El popular 'rasho' como lo apodaron periodistas argentinos maravillados por su velocidad al verlo jugar en el certamen internacional de hace 11 años, aseveró que el día en que piense retirarse, será cuando disminuya uno de sus más grandes habilidades.

"El día que yo empiece a perder mi velocidad será cuando empiece a pensar en retirarme. Ahora no he perdido eso, me dan ganas de seguir jugando. Yo quiero seguir en Alianza Lima, me quiero retirar ahí no sé cuántos años más pero quiero quedarme", puntualizó.