Maradona: A un año de su muerte, es acusado de violación y trata de personas por una exnovia

No lo dejan descansar en paz o dejó muchas cosas sin resolver en este plano. Se conmemora un año de su partida y su nombre sigue levantando polémica, Diego Armando Maradona, la figura del astro argentino vuelve a quedar en entredicho por las acusaciones que ha realizado una de sus exnovias, una ciudadana cubana que estuvo con el “Pelusa” durante su estancia en La Habana a principios de los 2000.

Su nombre es Mavys Álvarez quien ha revelado en una entrevista televisiva que, presuntamente, vivió un infierno junto al “10” cuando ella tenía solo 16 años.

"Maradona me tapó la boca para que yo no gritara, para que no dijera nada y abusó de mí. Mi mamá vino a verme ese día a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta de la habitación. Mi mamá tocó y él no abrió. Me violó. Eso fue lo que pasó", relató al medio informativo infobae.

"Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y Diego no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí", rememora. "Nunca abrió la puerta Diego. Nunca la abrió. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió", agregó la joven cubana.

"Temí por mi vida. Incluso pensé en quitarme la vida en varias ocasiones", sentenció entre lágrimas.

Según sus declaraciones su relación con Maradona fue totalmente controladora por parte del astro argentino haciéndola ser prácticamente una rehén de sus “caprichos”

Cabe indicar que el '10' vivió en La Habana, acogido por el régimen de Fidel Castro con quien guardaba una gran amistad durante la fecha indicada por Mavys Álvarez.