Perú vs. Bolivia: Pedro Aquino no se recuperó de lesión y se perderá el partido

Perú enfrentará esta noche a Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, y Ricardo Gareca no podrá contar con sus mejores armas. A pocas horas del partido, se supo que Pedro Aquino no formará parte de la lista final debido a que no pudo recuperarse de la lesión que sufrió en América.

El pasado 24 de octubre, el jugador mediocampista jugó como titular con las ‘Águilas’ en el cotejo ante Tigres. Sin embargo, a los 37 minutos generó gran preocupación. Desde ese momento, no volvió a jugar. Pese a que la prensa mexicana informó que la molestia no era de gravedad, eso no ocurrió.

El exjugador de Sporting Cristal fue sometido a un proceso de recuperación y Ricardo Gareca decidió considerarlo para la fecha doble de noviembre con la ‘Blanquirroja’. Pero, en su llegada a Lima tuvo que pasar por distintas pruebas, las cuales parecen no haber tenido resultados favorables.

SIN PEDRO AQUINO

La selección peruana formaría de arranque ante Bolivia con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.