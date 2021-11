Perú vs Bolivia: entradas para el partido por Eliminatorias en Estadio Nacional se agotaron

Perú vs Bolivia se jugará este jueves, 11 de noviembre, y el Estadio Nacional tan solo contará con el 20% del aforo total.

Las entradas para el Perú vs. Bolivia se agotaron en un abrir y cerrar de ojos. Hoy salió a la venta los boletos para el partido de este jueves 11 en el Estadio Nacional de Lima, pero en poco tiempo ya no quedaba ninguna disponible en las tribunas populares, cuyos hinchas se ubicarán a los laterales y no detrás de los arcos.

Luego se agotaron las de oriente y finalmente se terminaron las entradas para occidente. Para este encuentro, el Estadio Nacional cuenta con tan solo con el 20% del aforo total. Y es que pese al pedido de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que se aumente el porcentaje, este no ha recibido luz verde.

En conferencia de prensa, el técnico Ricardo Gareca aguardaba que haya más público para el cotejo contra la 'Verde' como parte de las Eliminatorias. "(...) En otros países se permite que no usen mascarillas, pero acá (espacio abierto) donde hay ventilación y con distanciamiento, es donde menos aforo hay", dijo.

LAPADULA PIDE AUMENTAR AFORO DEL ESTADIO

El jugador ítalo-peruano Gianluca Lapadula pidió al Gobierno que se aumente el aforo del Estadio Nacional para el próximo partido de la Selección Peruana. "Yo quiero mucho a la gente de Perú y agradezco todo. Necesitamos, sobre todo en este momento, tener nuestro estadio lleno", señaló.