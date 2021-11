Farías explota contra periodistas: "defiendan a su selección, no filmen esas jugadas"

A solo tres días para el duelo decisivo entre Perú y Bolivia por el Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, el director técnico de La Verde, César Farías se irritó ayer con los medios de comunicación locales que cubrieron la práctica de la selección nacional.

A gritos dijo lanzó una frase que ha dejado en duda a la hinchada. Y es que en medio de sus entrenamientos con miras a los partidos por Eliminatorias, el estratega se percató que habían cámaras a su alrededor registrando todos las prácticas con el equipo.

'No me importa ser antipático, yo sé que cada día me queda menos en el país, pero defiendan a su Selección, no filmen esas jugadas. A ustedes se les permite entrar y no cumplen… Listo, mañana (hoy) ya no entran", se mostró contrariado Farías.

FECHA DEL PERÚ VS. BOLIVIA

El partido Perú vs. Bolivia por las Eliminatorias Qatar 2022 tiene como fecha el jueves 11 de noviembre desde las 21:00 horas de Lima en el Estadio Nacional.