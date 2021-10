Gareca se refirió a la no convocatoria de Ormeño: “No tiene continuidad por mucho tiempo”

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la lista de convocados de Perú para los partidos ante Bolivia y Venezuela de cara a las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, la ausencia de un jugador que sí fue considerado en la fecha pasada y además tuvo minutos en La Paz, llamó la atención: se trata de Santiago Ormeño.

El DT de la Bicolor explicó que la ausencia de ‘Ormedeus’ se debe a que no es considerado constantemente en el once titular del León de la Liga MX. “No tiene continuidad por mucho tiempo. La participación en su equipo es poca, sumado eso a los inconvenientes de delanteros de la Selección”, señaló.

Asimismo, mencionó que prefiere convocar a jugadores que tengan actividad en sus clubes. “Aún entrando Jefferson tiene más continuidad que Ormeño en su equipo. No significa que no lo tengamos en cuenta”, agregó. El 'Tigre' desea que el atacante de las 'Fieras' tenga más participación en partidos.

“No significa que no lo tengamos en cuenta. Lo que deseamos es que Santiago pueda empezar a jugar. Que sea más tomado en cuenta en su equipo”, manifestó.