'Coyote' Rivera: "En los planes de Paolo Guerrero aún no está volver a Alianza Lima"

Luego de idas y venidas, Paolo Guerrero finalmente se desvinculó del club brasileño Internacional de Porto Alegre, y desde tribunas aliancistas se dio el grito anhelado de una eventual contratación del delantero de la selección peruana al cuadro victoriano. Sin embargo, ese sueño parece aún lejano.

Y es que según Julio el 'Coyote' Rivera, en los planes de su hermano Paolo Guerrero, aún no está volver al fútbol peruano. “En los planes de Paolo aún no está volver a Alianza Lima. Él quiere terminar su carrera en el exterior y no creo que el próximo año juegue en Perú”, expresó en entrevista con Voces del Fútbol, descartando así, toda posibilidad de contrato de parte del equipo de Carlos Bustos, quien se prepara para la Copa Libertadores 2022.

Hace unos días, Diego Gonzáles Posada, integrante del Fondo Blanquiazul, afirmó que la vuelta del atacante nacional era una posibilidad, los hinchas se habían ilusionado con ver al jugador al lado de Jefferson Farfán en un certamen internacional.

NO DEBUTÓ

Paolo Guerrero se formó en las divisiones menores de Alianza Lima, sin embargo nunca debutó en el primer equipo, debido a que fue fichado por el club alemán Bayern Múnich, equipo donde debutó como profesional la temporada 2004.