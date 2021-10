Gareca: "Sonará contradictorio, pero me voy con determinada fe"

Tras la amarga derrota ante Argentina, el 'Tigre' aseguró que, pese a los dos últimos resultados adversos, se encuentra satisfecho por la respuesta del equipo. Afirmó que no tira la toalla. Foto: medios digitales.



El 'Tigre' aún ruge. Pese a la amarga derrota ante Argentina por las Eliminatorias Qatar 2022, el entrenador peruano, Ricardo Gareca, se mostró conforme con el rendimiento de la Blanquirroja y aseguró que mantiene cierta "esperanza" de poder remontar la complicada situación en que se encuentra.

"El equipo tuvo todo, jugamos ante un gran rival. Lamentablemente no se nos dio. Somos una selección que responde, más allá que no se hayan dado los resultados. Podemos confiar en los muchachos porque tienen un gran rendimiento", señaló en rueda de prensa.

El argentino comentó el balance de la fecha triple, donde solo se pudo rescatar tres puntos de nueve posibles "Balance negativo en cuanto a números, quedamos más relegados. Más allá de eso, estamos bien. Sonará contradictorio, pero tengo buenas sensaciones de lo que pasó en Bolivia y Buenos Aires".

"Me voy con una determinada fe y esperanza", aseveró el 'Flaco', quien aseguró que no tira la toalla respecto a las seis fechas restantes en la cita mundialista. "Estamos en una situación complicada, aunque con chances. No somos de perder la fe y la confianza. Reconozco que no es la mejor situación", acotó.

Mientras se va quedando sin margen de error, el equipo necesita con urgencia ganar cuando regrese en noviembre para enfrentar de local a Bolivia y visite Caracas para medirse con Venezuela. En enero irá a Barranquilla para jugar contra Colombia.