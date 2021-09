Perú vs. Brasil: Carlos Zambrano y su crítica al VAR por no revisar el primer gol del ‘Scratch’

Carlos Zambrano no fue convocado por Ricardo Gareca para la fecha triple.

Carlos Zambrano demostró su apoyo a la selección peruana pese a no ser convocado por Ricardo Gareca en esta triple fecha de Eliminatorias Qatar 2022. El defensa de Boca Juniors se encontraba viendo el Perú vs. Brasil, y cuando llegó el primer gol de la ‘Canarinha’ no dudó en expresar su enojo por el uso del VAR.

El defensa peruano escribió un mensaje en su cuenta de Instagram luego del tanto de Everton Ribeiro, acusando que la 'Canarinha' tiene más preferencias respecto a las decisiones arbitrales: “VAR, no los aguanto más. Tremendo foul y como es Brasil, una vez más, hace lo que quiere con el VAR”.

El primer gol del Brasil ocurrió tras una polémica jugada. Un error en salida de Anderson Santamaría fue aprovechado por Neymar, quien habilitó a Everton para su primera anotación. Carlos Zambrano siempre ha mostrado su apoyo a la ‘Blanquirroja’, aún cuando no ha sido considerado para formar parte de ella.