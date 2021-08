La estrella mundial del Tenis, Serena Williams confirma que no estará en el US Open postergando su aspiración de conseguir el Grand Slam número 24 en su carrera. El motivo es que no se ha recuperado de unas molestias en los isquiotibiales, que viene arrastrando desde el torneo de Wimbledon.

"Después de hablarlo y haber seguido las indicaciones de mi equipo médico, he decidido retirarme del US Open para permitir que mi cuerpo se recupere por completo de un desgarro. Nueva York es una de las ciudades más emocionantes del mundo y uno de mis lugares favoritos para jugar. Extrañaré ver a los fanáticos, pero animaré a todos desde lejos. Gracias por el apoyo. Hasta pronto", manifestó a través de red social Instagram.

Cabe señalar que la tenista estadounidense de 39 años tiene 75 títulos en su carrera, y continúa en la carrera hacia los 24 Majors.