Gianluca Lapadula sobre posible dupla junto a Paolo Guerrero: "Eso no es un problema"

De cara al partido de Perú y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022, el delantero Gianluca Lapadula expresó su alegría al ser convocado por Ricardo Gareca y espera la oportunidad de ser titular frente el combinado 'cafetero' en el Estadio Nacional.

Durante entrevista a FPF Play, el atacante ítalo-peruano también fue consultado sobre la posibilidad de conformar una dupla ofensiva con Paolo Guerrero, que el último domingo después de cinco semanas volvió a las canchas para el Inter de Porto Alegre vs. Gremio.

"Espero que pueda volver muy pronto. Como lo he dicho antes, me gusta jugar con un compañero cerca a mí. Eso no es un problema. Espero conocerlo", sostuvo el goleador del Benevento de Italia, que descendió y jugará la Serie B en 2021-22.

"HE IMAGINADO ESE GOL"

Por otro lado, GianLuca Lapadula se refirió a cómo espera que sea su primer gol con la selección peruana. "He imaginado ese gol. Espero poder ayudar a la selección. Quiero ese gol con Perú así sea de nariz, lo importante es anotar", manifestó.