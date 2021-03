Rakitic a Messi: “Yo tengo un trofeo que tú nunca tendrás”

Horas antes de la eliminación de la Copa del Rey de su equipo, el Sevilla, a manos del FC Barcelona, Iván Rakitic confesó entre risas en una entrevista con ‘LaLigaTV’, que le dijo al argentino Lionel Messi que “nunca tendrá” un título que él sí conquistó.

“Estaba hablando con Messi y le dije ‘Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League”, señaló el futbolista del Sevilla entre risas.

Luego de la broma, 'Raketa' se puso sentimental al recordar su pasó por el 'Barza': "Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo”, señaló Rakitic.