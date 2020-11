Ricardo Gareca sobre Gianluca Lapadula ante Chile: "No conoce a nadie"

El DT de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, explicó la razón por el que el delantero del Benevento, Gianluca Lapadula no fue considerado entre los titulares en el partido ante Chile por las Eliminatorias Qatar 2022.

Gareca no dudó en afirmar que Lapadula no jugó desde un principio debido a que "no conoce a nadie" en la bicolor.

"Lapadula no conoce a nadie acá ahora. Creemos que era importante darle un tiempo de adaptación y sostener a Raúl, que para nosotros está haciendo un buen trabajo", señaló en conferencia de prensa.

"Porque convocó a alguien debe jugar inmediatamente, sino hay que darle la oportunidad que conozco por lo menos a sus compañeros y que conozca como son las Eliminatorias Sudamericanas", agregó.

Asimismo, el 'Tigre' Gareca reconoció que Chile fue justo ganador en la tercera jornada. "Chile nos ganó bien. Tuvimos la oportunidad de concretar sobre el final del primer tiempo, pero no se dio", indicó.