Novak Djokovic confirma su presencia en el US Open

El tenista serbio número 1 del ranking ATP, Novak Djokovic, informó que ha decidido participar del Masters 1000 de Cincinnati y el US Open.

"Me complace confirmar que participaré de Cincinnati y el US Open este año. No fue una decisión fácil de tomar con todos los obstáculos y desafíos por muchos lados, pero la perspectiva de competir de nuevo me emociona mucho", explicó el serbio a medios especializados.

Aunque había dudas él no las tenía y ya es prácticamente oficial. Djokovic viajará esta misma semana a Nueva York para disputar los torneos de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos.

De esta manera, el actual número uno del mundo intentará reducir aún más sus distancias con Rafael Nadal y Roger Federer en la carrera por sumar más Grand Slams en la historia del tenis.

Por otro lado, como se sabe, Rafael Nadal anunció hace unos días que no asistirá a estos torneos, mientras que Roger Federer es baja por lesión el resto de la temporada, por lo que Dominic Thiem parece ser el principal rival de Djokovic por el título.