Instagram: Claudio Pizarro publicó foto que muestra su inicio y final en Werder Bremen

Con la permanencia del Werder Bremen en la Bundesliga, Claudio Pizarro culminó su exitosa carrera en Alemania. El peruano recibió un sinnúmero de elogios en su retiro del fútbol y también agradeció a los hinchas de los 'Lagartos' por su incondicional apoyo.

En sus historias de Instagram, el 'Bombardero' publicó varias fotografías entre los cuales destaca una composición donde se grafica su llegada a Werder Bremen, en 1999, cuando apenas tenía 20 años y ahora una actual junto a algunos de los jugadores del club alemán.

Tras superar a Heindenheim para salvarse del descenso, el plantel del Bremen homenajeó a Pizarro en la cancha y luego en el bus con cánticos. De otro lado, el delantero de 41 años en una confirmó que no volverá a jugar en Alianza Lima y que se retira definitivamente del fútbol.

"Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavia no sé exactamente qué", dijo.