¡Lo quieren de vuelta! Hinchas de Sao Paulo confirman que quieren de regreso a Christian Cueva

Luego de que el volante de la selección Peruana, Christian Cueva, deslizó su deseo de volver al Sao Paulo de Brasil, los hinchas paulistas dieron su parecer y están de acuerdo con el regreso del futbolista, quien no renovó con el Pachuca de México.

En una encuesta realizada por GloboEsporte, se supo que a la mayoría de los hinchas les gustaría la vuelta del volante peruano al club. Estos resultados de dicha encuesta, el 54.32% de los votantes argumentó que Sao Paulo debería tratar de contratar a Cueva.

Recordemos que Christian Cueva señaló días atrás que le encantaría volver al club San Paulo, en donde jugó dos temporadas y se sintió muy cómodo con los hinchas.

“Cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo, primero por lo que me dio Sao Paulo, por la oportunidad que me dio, y luego por cómo se sentía mi familia en Sao Paulo, por la forma en que los fanáticos me apoyaron”, señaló Cueva.