Jorge Muñoz: "No es el mejor momento para el reinicio del Fútbol"

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, en entrevista con una radio local, se pronuncio sobre el reinicio de fútbol peruano, tras conocerse que nuestra capital será la única sede de la Liga 1.

“El fútbol es algo que estamos extrañando. Se viene un campeonato ‘parchado’ porque el COVID-19 nos ha agarrado contra pie (…) Lima será la sede, pero tengo ahí mis preocupaciones porque las canchas no están en buen estado (…) cómo vamos a llegar dentro de 45 días a esa situación. Hay una preocupación adicional cuando los equipos vengan acá a Lima. ¿Dónde van a quedarse? ¿Dónde se van a concentrar?”, mencionó.

Por otro lado, Muñoz comparó nuestra realidad con la alemana, ya que la Bundesliga se realizan pruebas de descarte cada tres días, pero el alcalde considera que no todos los equipos puedan estas en esas misma condiciones. Sin embargo, el aclara que no es que él no quiera que se reinicie el fútbol, sino que te trata de un tema de "realismo".

“Lima como ciudad tiene condiciones mejores que en provincias (…) Pero hay una serie de cosas que transciende a estos, los lugares de concentración de estos equipos que van a estar 13 fechas más. Ahora los hoteles están muchos de ellos cerrados y otros utilizados para la cuarentena. Podría ser una interesante medida si es que la Federación tiene esos recursos y reactivar el hospedaje de esos hoteles”, indicó.

Asimismo, se refirió sobre el reinicio del fútbol peruano, indicando que la pandemia todavía está muy fuerte y que cree que no es el mejor momento. "Tomémoslo esto con mucha prudencia esta afirmación de un neófito en la materia, hablo como ciudadano, como un alcalde preocupado, hay que tomar estas expresiones con mucha prudencia", finalizó.