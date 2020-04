Italia: descartan fútbol con público hasta que exista vacuna contra Covid-19

Hasta que no se logre tener una vacuna eficaz ante la pandemia del coronavirus, no se realizarán partidos de fútbol con público en las tribunas en Italia. Así lo indicó la subsecretaria de Sanidad italiana, Sandra Zampa.

"Creo que se puede renunciar al fútbol un mes más. Los estadios llenos solo los veremos cuando se den las condiciones de máxima seguridad y tengamos una vacuna", afirmó en una entrevista a la televisión nacional

"Si esperamos un mes para jugar los partidos, a puerta cerrada, no será una catástrofe", agregó. Zampa se mostró dispuesta a estudiar propuestas de los clubes que desearían reanudar entrenamientos en mayo.

Equipos de la serie A esperan competir a principios de junio. "Si los clubes son capaces de hacerlo, estudiaremos sus propuestas. No digo que no, y no me toca decidir. Pero no me parece un tema prioritario", concluyó.