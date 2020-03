Pelé elige a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista contemporáneo

El brasileño Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, considera que en la actualidad el portugués Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista del mundo.

CR7 "Es el mejor del mundo", mencionó la leyenda del fútbol, en una entrevista al canal Pilhado de Youtube, sin dejar de lado al argentino Lionel Messi.

Con respecto al mejor futbolista de la historia, Pelé, de 79 años, no dudó en afirmar que ese título le pertenece. "Es una pregunta difícil de responder. No puedes olvidar a Zico, Ronaldinho, Ronaldo. En Europa, a Beckenbauer, Cruyff. No es mi culpa pero creo que Pelé era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo"