Maria Sharapova anuncia su retiro del tenis

Maria Sharapova, cinco veces ganadora del Grand Slam, anunció su retiro del tenis en una columna titulada ‘Tenis, me estoy despidiendo’, que escribió para Vogue y Vanity Fair. La deportista rusa se retira de las canchas a sus de 32 años, habiendo ganado un Grand Slam por última vez en 2014 cuando ganó el Abierto de Francia por segunda vez.

“Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida”, escribió Sharapova. “Lo extrañaré todos los días. Extrañaré el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que el derecho y cerrar la puerta de la cancha antes de golpear mi primera pelota del día. Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Extrañaré los momentos en los que estuve sentada con mi padre en el banco de prácticas. Los apretones de manos, ganen o pierdan, y los atletas, lo supieran o no, me empujaron a ser la mejor” agregó la deportista rusa.

Su última aparición fue en el Abierto de Australia 2020, donde fue eliminada en la primera ronda por Donna Vekić.

Cabe indicar que en las últimas temporadas, la tenista rusa tuvo que afrontar una dolencia crónica en el hombro derecho. En Open Australia, su última competencia, se vio que estaba trabajando con un médico español ara recuperar de sus dolencias musculares y alargar su carrera.