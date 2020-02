¡Alerta por coronavirus! Manchester United aparta de entrenamientos a Odion Ihgalo

El nigeriano llegó proveniente del fútbol chino y, por precaución, fue apartado del grupo. El nuevo fichaje del club no se ha podido entrenar en las instalaciones para no infectar a las personas.

La alerta sanitaria por el coronavirus ha llegado al fútbol. El nigeriano Odion Ighalo, fichado por el Manchester United en el mercado invernal procedente de China, no se entrena en las instalaciones del club por temores debido a la epidemia.

El Times y el Daily Mail aseguran que el club había pedido al atacante, de 30 años, no acudir al centro de entrenamiento de Carrington por dos semanas para no arriesgarse con contagiar a los cientos de personas que acuden allí a diario.

El futbolista, cedido hasta final de temporada por el Shanghái Shenhua, no formó parte de la expedición que viajó a España para entrenar, ya que el Manchester United temía que hubiera dificultades en su regreso a territorio británico.

Durante este tiempo, el internacional nigeriano, que no juega desde el 6 de diciembre, se ha ejercitado con un entrenador particular en la sede del taekwondo británico, ubicado no muy lejos del estadio del Manchester City.