Jefferson Farfán sobre Bengoechea: "Me encanta demasiado su estilo de juego"

El crack de la selección peruana, Jefferson Farfán halagó al actual entrenador de Alianza Lima. De acuerdo con sus declaraciones, el estilo de juego de Pablo Bengoechea lo tiene “encantado”.

“Este Alianza Lima me encanta y, además, el técnico que tiene. A mí me encanta demasiado el juego de Bengoechea. Me encanta su estilo. Qué me importa si hacen una huacha y pierden dos a cero”, dijo el delantero de Lokomotiv.

El delantero de la selección peruana expresó estas palabras luego de asistir el último viernes al debut de Alianza Lima en la Liga 1.

Farfán estuvo en los palcos del Alejandro ‘Matute’ Villanueva de La Victoria y, pese a que el club blanquiazul perdió 3-2 ante Alianza Universidad, el futbolista salió encantado del encuentro.