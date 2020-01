Christian Cueva no fue inscrito por Santos para disputar Torneo Paulista

Christian Cueva inició una nueva temporada con Santos FC de Brasil. Sin embargo, tras la poca participación que tuvo en 2019, el entrenador Jesualdo Ferreirra decidió no incluirlo en la lista de inscritos para el Campeonato Paulista.

El volante nacional no fue seleccionado y quedó al margen de la lista de 23 futbolistas registrados. Tampoco no fue inscrito en la lista ‘B’, por lo que no podrá actuar en el torneo local durante esta primera parte del año.

La situación del popular 'Aladino' es una incógnita, debido a que otro jugador que buscaba salir del equipo como el paraguayo Derlis González sí fue registrado por Jesualdo Ferreira.

La Copa de Brasil inicia en la primera semana de febrero, aunque Santos participará desde la última semana de abril.

El Brasileirao arranca desde los primeros días de mayo, por lo que Cueva no tendría actividad futbolística en la parte inicial del 2020, con lo que dificultaría su retorno a la Selección Peruana para el comienzo de las Eliminatorias.